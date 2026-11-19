Ушаков: делегация РФ познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Миллером. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

На двусторонней встрече России и США на полях саммита АТЭС российская делегация в ходе познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

При этом представитель Кремля затруднился как-то охарактеризовать его.

«Раз Трамп его выбрал, наверное, это человек, подходящий для выполнения задач на ближайшие два года», — отметил помощник президента РФ.

Ранее Ушаков сообщил, что на двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не прозвучало особо важных заявлений, поскольку все стороны сосредоточены на подготовке к предстоящим трехсторонним переговорам.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае 19 ноября 2026 года точно станет исторической. Сайт KP.RU собрал все подробности и детали предстоящих трехсторонних переговоров.