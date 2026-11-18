Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили наиболее острые вопросы мировой повестки. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили все наиболее острые вопросы международной и региональной повестки во время переговоров 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе беседы лидеры также затронули тему переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби. Ушаков отметил, что встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в товарищеской обстановке, а собеседники высказывались открыто.

Помощник президента на брифинге назвал состоявшиеся переговоры полезными для обеих сторон. По его словам, беседа стала продолжением регулярного диалога между российским и китайским лидерами.

Ранее Юрий Ушаков назвал предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина важной на фоне неспокойной международной обстановки. По его словам, у трех лидеров есть много вопросов для обсуждения.

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