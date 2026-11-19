Путин выехал из резиденции на трехстороннюю встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Фото: Xing Guangli/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выехал из своей резиденции на трехстороннюю встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не прозвучало особо важных заявлений, поскольку все стороны сосредоточены на подготовке к предстоящим трехсторонним переговорам.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае 19 ноября 2026 года точно станет исторической. Сайт KP.RU собрал все подробности и детали предстоящих трехсторонних переговоров.