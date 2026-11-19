Захарова: РФ надеется на возвращение конструктивного диалога с Молдавией. Фото: МИД РФ

Москва надеется, что взаимодействие между Россией и Молдавией вернется в русло конструктивного прагматичного диалога. Об этом по случаю 25-й годовщины подписания договора о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в России с уважением относятся к молдавскому народу.

«Надеемся, что взаимодействие между нашими странами вернется в русло конструктивного прагматичного диалога в соответствии с Договором 2001 года о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Молдова», — указала она.

Накануне глава дипмиссии РФ Олег Озеров после того, как ему вручили ноту протеста в молдавском внешнеполитическом ведомстве, отметил, что российская сторона не стремится к эскалации конфликта с Молдавией и выступает за проведение совместного разбирательства по фактам падения дронов.

Ранее стало известно, что возможное вступление Молдавии в Евросоюз может обернуться потерей национальных черноземов. Страна пытается выпросить у Брюсселя сохранить ограничения на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, когда она станет членом союза.