Хинштейн: дроны ВСУ атаковали Курск Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Украинские беспилотники начали атаковать Курск. Об этом в соцсети Max сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона отметил, что в областной столице сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным есть задымление в одном из зданий в центре Курска.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дроны ВСУ в третий раз атаковали Крымский мост. Украинские боевики нанесли удары по объекту в ночь на 19 ноября. В результате движение по мосту приостановили.

В Минтрансе сообщили, что после атаки украинских беспилотников ночью 19 ноября движение поездов по Крымскому мосту временно приостановили.