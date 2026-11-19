Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина завершилась Фото: REUTERS.

В китайском Шэньчжэне завершились трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча прошла в четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Лидеры трех держав впервые собрались за одним столом в подобном формате. Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан», а на саму беседу протоколом предварительно отводился один час.

В Кремле ранее подчеркивали, что Москва не связывает с трехсторонней встречей завышенных ожиданий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал подход российской стороны к этому диалогу как прагматичный.

Как писал сайт KP.RU, накануне на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне Дональд Трамп также провел раздельные двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция