Захарова: граждане Китая снимали кортеж Путина на дорогах Шэньчжэня. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала в своем Telegram-канале реакцию жителей Шэньчжэня на проезд по улицам города кортежа российского президента Владимира Путина.

Российский дипломат указала, что китайцы не только фотографировали автомобиль Путина. Мария Захарова также опубликовала видео, на которых плотная толпа людей выстроилась вдоль дороги в Шэньчжэне и снимала проезжающие автомобили главы государства на мобильные телефоны.

Кортеж Путина вызвал ажиотаж в Шэньчжэне Жители Китая с большим интересом снимали на видео кортеж Владимира Путина

Захарова: граждане Китая снимали кортеж Путина на дорогах Шэньчжэня. Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Напомним, президент России находится в китайском Шэньчжэне с двухдневным визитом. 18-19 ноября здесь проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Сначала у Путина состоялась двусторонняя встреч а с председателем КНР Си Цзиньпином. А 19 ноября российский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.