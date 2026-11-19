В Китае вот-вот начнутся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

За одним столом руководители трех крупнейших держав соберутся 19 ноября. Переговоры такого формата станут одним из наиболее ожидаемых событий саммита. Встреча была назначена на 09:30 по московскому времени, но ее начало немного задерживается. На беседу в графике президентов отвели около часа.

Главной темой обсуждения должна стать международная безопасность. Ранее в Кремле сообщали, что лидеры намерены затронуть украинский конфликт и другие актуальные мировые проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана. Кроме того, в повестку входят вопросы отношений между крупнейшими державами и возможные пути снижения международной напряженности.

Особое внимание уделяется перспективам урегулирования украинского кризиса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва подходит к трехсторонней встрече с прагматичными ожиданиями и не рассчитывает на невероятные результаты.

Незадолго до начала саммита Путин и Трамп провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Российский и американский лидеры тепло поприветствовали друг друга перед камерами, после чего продолжили общение в присутствии ближайших советников. Закрытая часть встречи продлилась более получаса.

По завершении трехсторонних переговоров предусмотрена церемония подписания совместного заявления. Также ожидается выход лидеров России, США и Китая к журналистам, где они смогут прокомментировать результаты встречи.

Все подробности переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина, главные темы обсуждения, последние заявления и прямую онлайн-трансляцию смотрите в специальном материале KP.RU.