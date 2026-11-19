Встреча Путина и Трампа в Шэньчжэне завершилась Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Шэньчжэне завершилась. Об этом сообщили в пресс-спуле Белого дома.

До этого появилось видео встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что полноформатные двусторонние переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае не планируются.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае будет главным событием саммита. Прямая трансляция и подробности в большом материале на сайте KP.RU