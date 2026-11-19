Трамп заговорил об Иране во время встречи с Путиным и Си Цзиньпином: Американец поставил жесткое условие Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом американский лидер сказал на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Заявление прозвучало на переговорах в китайском Шэньчжэне, где 19 ноября проходит саммит АТЭС. Вопрос иранской ядерной программы стал одной из тем, затронутых американским президентом во время общения с российским и китайским коллегами.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана, украинский конфликт и ядерное разоружение. При этом глава Белого дома положительно оценил положение дел на иранском направлении. Еще в сентябре американский лидер пообещал, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие, и выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция