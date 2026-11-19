Президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Крупные мировые державы обязаны строго придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Шэньчжэне с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

По словам китайского лидера, только взаимное уважение и отказ от давления на чужую политику помогут сохранить стабильность и избежать новых глобальных конфликтов.

«Когда крупные державы находятся в согласии, в мире царит мир, а когда они конфликтуют, в мире хаос», - подчеркнул Си.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Шэньчжэне проходит саммит АТЭС. На него съехались множество высокопоставленных политиков, включая Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция