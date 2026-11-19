Путин, Трамп и Си Цзиньпин начали трехсторонний диалог в Китае: Лидеры обсудят Украину и другие вопросы Фото: REUTERS.

В китайском Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходят 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Главы трех государств впервые собрались за одним столом в подобном формате. Местом проведения переговоров стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан». Начало встречи было назначено на 09:30 по московскому времени, а на общение президентов предварительно выделили один час.

В центре внимания лидеров России, США и Китая находятся вопросы глобальной безопасности и урегулирования международных конфликтов. Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, участники намерены обсудить пути снижения напряженности в мире и принципы взаимодействия крупнейших держав.

Одной из ключевых тем станет ситуация на Украине. Кроме того, стороны могут затронуть конфликт вокруг Ирана, проблемы ядерной безопасности и другие вопросы международной повестки.

В Кремле ранее подчеркивали, что Москва не связывает с трехсторонней встречей завышенных ожиданий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подход российской стороны к предстоящему диалогу прагматичным.

Накануне Путин уже провел в Шэньчжэне отдельные переговоры с Си Цзиньпином. Российский лидер охарактеризовал состоявшийся разговор как обстоятельную беседу с хорошим другом.

Также 18 ноября Путин и Трамп встретились на торжественном приеме, организованном китайским председателем в честь участников АТЭС. Президенты обменялись крепким рукопожатием и несколькими фразами в присутствии Си Цзиньпина.

Утром 19 ноября российский и американский лидеры провели отдельную встречу за закрытыми дверями. Беседа продолжалась более получаса. Со стороны России в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

После завершения трехсторонних переговоров запланированы церемония подписания совместного заявления и общение лидеров с журналистами. Ожидается, что именно тогда станут известны основные результаты встречи и возможные договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина.

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