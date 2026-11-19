Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и США решать конфликты дипломатическим путем Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин 19 ноября призвал Россию, Китай и США содействовать урегулированию международных конфликтов посредством диалога и дипломатии. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

Китайский лидер подчеркнул, что крупные державы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга и не нарушать взаимные «красные линии». По его словам, по важным и чувствительным вопросам, затрагивающим интересы сторон, необходимо заранее консультироваться, учитывать позиции друг друга и действовать осторожно.

Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на серьезные вызовы в сфере глобальной энергетической безопасности. Он заявил, что Россия, Китай и США могут укреплять координацию, чтобы обеспечивать стабильность производственных и логистических цепочек в энергетике, а также поддерживать устойчивость мирового энергетического рынка.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция