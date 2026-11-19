СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Курск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщили в ведомстве.

Утром 19 ноября город подвергся удару вражеских беспилотников. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате пострадали 11 человек, включая 12-летнего ребёнка. В центре Курска повреждены многоквартирный и частные дома, а также здания Арбитражного суда, Центральной городской библиотеки, Дома быта и медицинского колледжа. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей. Информация о последствиях уточняется.

Жильцов пострадавших домов разместили в пунктах временного размещения.

Прошлой ночью атаке вражеских беспилотников также подвергся Крымский мост. В результате железнодорожное движение по переправе было временно перекрыто. Это уже третья атака на мост с начала недели. Глава республики Сергей Аксёнов сообщал, что движение поездов по мосту восстановят в четверг к 16:00.