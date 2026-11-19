Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Заявление по итогам трёхстороннего саммита принято и будет опубликовано в течение часа. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Совместное заявление - прим. ред.] принято, в течение часа будет опубликовано», — сказал Песков.

Трёхсторонний саммит с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа прошёл в Шэньчжэне 19 ноября на полях АТЭС и стал первым контактом лидеров трёх стран в таком формате. Перед переговорами с Си Цзиньпином Путин и Трамп провели двустороннюю встречу, продлившуюся менее часа. Помощник президента Юрий Ушаков положительно оценил встречу лидеров России и США.

Трамп также провёл переговоры с Си Цзиньпином, после чего лидеры трёх стран собрались за одним столом.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция