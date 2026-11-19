Украина – не во главе угла: в Кремле рассказали, что обсуждалось на встрече лидеров США, РФ и Китая Фото: REUTERS.

Украинский конфликт не стал главной темой трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встреча руководителей трех государств состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед переговорами в Кремле сообщали, что лидеры намерены обсудить широкий круг международных вопросов, включая урегулирование существующих конфликтов. Особое внимание планировалось уделить взаимодействию крупнейших мировых держав и укреплению глобальной безопасности.

Ранее Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и США придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. По словам китайского лидера, взаимное уважение между крупнейшими державами необходимо для поддержания международной стабильности. Он подчеркнул, что разногласия между ведущими государствами способны привести к хаосу во всем мире.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: трансляция и подробности