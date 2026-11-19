Россия, Китай и США объединяют силы для развития глобального энергетического рынка Фото: REUTERS.

Россия, Китай и США намерены нарастить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех государств. Об этом говорится в совместной декларации лидеров трех стран, принятой по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне.

В документе отмечается, что ведущие экономики мира признают свою ответственность за развитие глобальной энергетики. По мнению глав государств, расширение выпуска топлива и нефтехимии поможет сбалансировать спрос и предложение. Более того, это поддержит стабильный экономический рост во всем мире.

Напомним, 19 ноября в Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча лидеров КНР, России и США Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам диалога стороны подписали ряд договоров о мировой безопасности.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция