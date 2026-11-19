Си Цзиньпин: контакты с Путиным и Трампом были позитивными и конструктивными Фото: REUTERS.

Контакты с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом были позитивными и конструктивными. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

«Встреча лидеров Китая, России и США прошла в позитивной, конструктивной и весьма продуктивной атмосфере», - сказал он.

По его словам, семена трехсторонней встречи РФ, КНР и США обязательно принесут плоды. А страны в свою очередь должны соблюдать достигнутый на трехстороннем саммите консенсус.

Напомним, Путин, Си Цзиньпин и Трамп по итогам первой в истории трехсторонней встречи приняли декларацию о мире, содержащую несколько важнейших пунктов. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что главы трех государств начали создавать новую архитектуру безопасности.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция