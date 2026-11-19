Путин: у РФ нет желания продолжать конфликт на Украине, всё зависит от Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в продолжении конфликта на Украине, дальнейшее развитие ситуации зависит от Киева. Об этом глава государства сообщил журналистам 19 ноября в китайском Шэньчжэне после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

«Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать этот вооруженный конфликт. Вопрос не только или даже не столько у нас сегодня. Вопрос в украинской стороне», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Украине следует принять предложения, которые американцы выдвинули еще до встречи в Анкоридже. По словам российского лидера, Москва согласилась с этими условиями, теперь решение остается за Киевом.

Встреча лидеров трех стран состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Украинский конфликт стал одной из основных тем переговоров. Ранее Путин сообщил, что этот вопрос подробно обсуждался по инициативе американского президента.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция