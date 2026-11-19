Путин заявил, что на встрече с Трампом подробно обсуждали Украину Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 19 ноября значительное внимание уделили украинскому конфликту. По словам российского лидера, инициатива подробно обсудить эту тему исходила от американского коллеги. Об этом глава государства сообщил в начале трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

«Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», — сказал Путин.

Переговоры российского и американского президентов состоялись перед трехсторонним саммитом России, США и Китая на полях форума АТЭС.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В начале беседы американский президент заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор с российским лидером.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция