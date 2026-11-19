Путин не увидел ничего плохого в сравнении с Ялтинской конференцией Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в сравнении трехсторонней встречи России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года. Об этом глава государства сказал 19 ноября на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

По словам российского лидера, тогда союзники закрепили победу над нацизмом и заложили основы послевоенного мироустройства, а сегодня было бы правильно зафиксировать победу над неонацизмом.

«А что плохого было в Ялте? Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я был бы не против, считаю, правильно было бы зафиксировать победу над неонацизмом», — отметил Путин. Он добавил, что речь должна идти об искоренении идеологических корней ксенофобии, русофобии и других подобных явлений, а также наследия коллаборационизма времен Второй мировой войны.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил международную обстановку накануне саммита АТЭС с ситуацией перед Ялтинской конференцией 1945 года. Он предупредил, что миру угрожает третья мировая война.