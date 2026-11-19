Коновалов: цифровизация обеспечит прозрачность системы обеспечения ВС России Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Система обеспечения Вооруженных сил РФ станет полностью прозрачной благодаря цифровизации. Об этом KP.RU рассказал начальник Штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

По его словам, запущена первая очередь подсистемы «Управление запасами материальных средств» Единой информационной среды МО РФ. Коновалов отметил, что это обеспечивает прозрачность учета, позволяя сократить сроки документального обеспечения в несколько раз.

«Самое главное в этом проекте, — мы на всех уровнях будем видеть обеспеченность подразделений. Вплоть до каждого солдата на передовой! Система обеспечения станет «прозрачной» для анализа и принятия решений», - сказал он.

Кроме того, введена в опытную эксплуатацию платформа инвентаризации, а также учета и контроля коммунальных услуг и имущества Минобороны.

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