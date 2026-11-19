Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен реагировать на недовольство премьера Польши Дональда Туска из-за своих высказываний о лидере России Владимире Путине.

"Ну, я ничего не могу с этим поделать", - цитирует американского лидера журналистка Fox News Айша Хасни в социальной сети X.

Ранее Трамп назвал Путина своим другом. По его словам, между двумя лидерами сложились "отличные отношения". Глава Белого дома отметил, что очень рад видеть российского лидера.

Как писал KP.RU, президенты России и США провели переговоры на полях форума АТЭС. Путин и Трамп ненадолго появились перед журналистами, а после продолжили разговор за закрытыми дверями. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу хорошей.