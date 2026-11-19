Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин 20 ноября прибыл в Таджикистан с рабочим визитом. В Душанбе российский лидер проведет переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном.

Самолет Ил-96 с российским лидером на борту приземлился в аэропорту столицы Таджикистана. Поездка Путина проходит на фоне активных дипломатических контактов с зарубежными партнерами.

Накануне российский президент принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал KP.RU, сначала состоялась отдельная встреча Путина и Трампа. Затем лидеры России, США и Китая провели трехсторонние переговоры. По итогам встречи была принята совместная декларация о мире.

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