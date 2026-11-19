Эмиссар США Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

США считают, что любые гарантии безопасности для Украины должны быть частью более масштабных договоренностей. Об этом заявил американский специальный посланник Джаред Кушнер.

Эмиссар уточнил, что Вашингтон рассматривает предоставление Киеву гарантий, аналогичных предусмотренным пятой статьей договора НАТО, как крайне серьезный шаг. Президент США Дональд Трамп открыт к такому варианту.

"Но, конечно, это должно отвечать американским интересам, и мы должны убедиться, что это часть более широких договоренностей в сфере безопасности", - отметил спецпосланник США на пресс-конференции в Берлине.

Кушнер добавил, что по вопросу гарантий безопасности Украины удалось достичь определенного понимания с российской стороной.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп призвал "коалицию желающих" прекратить военную помощь киевскому режиму. Глава Белого дома хочет положить конец украинскому конфликту. Президент заявил о стремлении США и КНР помочь в достижении мира на Украине.