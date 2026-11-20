В Роспотребнадзоре не увидели угрозы новой пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В настоящее время в мире нет выявленных вирусов, способных спровоцировать новую пандемию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для РИА Новости.

Ученые продолжают внимательно наблюдать не только за коронавирусами, но и за вирусами, обладающими пандемическим потенциалом. Попова добавила, что в России действует система мониторинга различных патогенов.

"Мы взаимодействуем с коллегами из разных стран. Мы наблюдаем за всем информационным полем в мире. И на сегодняшний день рисков, связанных с мутацией тех или иных вирусов, не выявлено", - подытожила глава ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что в России был отмечен прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 608 тысяч новых случаев заболеваний. Граждан призвали не откладывать вакцинацию от гриппа.