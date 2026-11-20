Когда пройдет новый раунд переговоров по Украине: в МИД рассказали о ситуации Фото: REUTERS.

Россия, США и Украина пока не достигли договоренностей о проведении нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подтвердил, что окончательного решения о дальнейших трехсторонних контактах пока нет. Сроки и место возможной встречи также остаются неопределенными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать переговорный процесс с Вашингтоном и Киевом, однако конкретные даты пока не согласованы. Глава государства подчеркнул заинтересованность российской стороны в поиске дипломатического решения украинского конфликта.

Напомним, предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. По его итогам стороны договорились организовать новый масштабный обмен военнопленными.