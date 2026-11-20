Рябков о вступлении Украины в ЕС: РФ не видит разницы между Евросоюзом и НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия не видит существенной разницы между Евросоюзом и НАТО в контексте возможного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат дал понять, что Москва не рассматривает перспективу присоединения Киева к Евросоюзу отдельно от вопросов безопасности. По его оценке, различия между двумя западными объединениями для России уже не столь значительны.

Ранее Рябков подчеркнул, что вступление Украины в НАТО остается категорически неприемлемым для Москвы. Российская сторона неоднократно предупреждала, что расширение Североатлантического альянса за счет Киева создает угрозу национальной безопасности РФ.

Кроме того, замглавы МИД обвинил страны ЕС и НАТО в подготовке к возможному военному столкновению с Россией. По его словам, западные государства наращивают число учений и провокационных инцидентов, проводя мероприятия по антироссийским сценариям.