Мирошник заявил, что ВСУ ударили по дому в Юбилейном для запугивания. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что ВСУ атаковали многоэтажный дом в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики с целью убийства и запугивания. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, удар по людям, которые находились в своих квартирах и спали, не мог преследовать иной цели. Мирошник назвал подобные действия проявлением терроризма со стороны Киева.

Посол также сообщил, что МИД РФ передаст в международные организации, включая Совбез ООН и ОБСЕ, материалы по удару ВСУ по многоэтажке в поселке Юбилейное. Ведомство следит за эвакуацией и проверкой данных о жертвах атаки.

Ранее KP.RU писал, что из-за атаки БПЛА Киева на Юбилейное погибли три человека, ранены шестеро, включая восьмилетнего ребенка. В доме обвалились бетонные перекрытия между подъездами.

Также KP.RU сообщал, что 13 ноября украинский беспилотник атаковал район автобусной остановки в Луганске. В результате погибла 63-летняя женщина, находившаяся рядом с городским автобусом.