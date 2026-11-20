Европа в панике запасается дизелем и керосином: ЕК снова боится мнимой войны Фото: REUTERS.

Еврокомиссия намерена создать в Евросоюзе стратегические запасы дизеля и авиационного топлива на случай затяжного военного конфликта. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на проект новой стратегии ЕК по энергетической безопасности.

В документе предлагается расширить существующие экстренные резервы нефтепродуктов. Они должны обеспечить работу ключевых служб и проведение военных операций в условиях продолжительной войны.

При этом Брюссель планирует включить вопросы нефтяных поставок в общую стратегию военной готовности Евросоюза. Как отмечает телеканал, такой подход позволит Еврокомиссии усилить влияние на управление топливными ресурсами государств объединения.

Ранее в НАТО предупредили о возможном критическом дефиците авиатоплива в случае крупной войны в Европе. Согласно исследованию Центра энергетической безопасности альянса, потребности военной авиации могут превысить доступные ресурсы.

При этом европейские страны регулярно заявляют о необходимости готовиться к возможному военному конфликту с Россией к 2030 году. Однако президент РФ Владимир Путин ранее назвал подобные опасения чушью. Российский лидер подчеркнул, что Москва не стремится к войне с Европой и не собирается ни на кого нападать.