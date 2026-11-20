Диетолог Байткрова: Замороженные ягоды полезнее варенья и свежих привозных Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С наступлением осени в России активизировались продажи ягод. Наибольшим спросом пользуются клюква, брусника, калина и черная рябина, которые становятся вкуснее после заморозков. В Москве и на ярмарках клюквы много, так как её сезон в разгаре.

Как сообщает KP.RU, клюква и брусника - природные антисептики. Эти ягоды содержат бензойную кислоту, витамин С, антиоксиданты и проантоцианидины, которые предотвращают циститы и укрепляют сосуды. Калина богата витамином С и вибурнином, который помогает при кашле, снижает давление и обладает спазмолитическим действием.

"Лучше всего, конечно, есть эти ягоды свежими в сезон, пока еще можно вскочить в последний вагон. Они очень важны в осеннем рационе, так как служат для профилактики ОРВИ и гриппа. Можно их положить в йогурт, добавить в кашу - без сахара. Полезность же заготовок из ягод зависит от их формы. Самая неполезная форма - варенье. Лучше заморозить или перетереть с сахаром. На крайний случай - варенье-пятиминутка (без долгой варки)", - рекомендует диетолог Евгения Байтурова.

Ранее KP.RU сообщил, что нутрициологи также рекомендуют включать в осенний рацион клюкву и бруснику.