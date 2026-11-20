Трамп назвал США, Россию и Китай самыми могущественными державами в мире Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты, Россию и Китай самыми могущественными державами в мире. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мы - самые могущественные», - высказался президент США, говоря о пошедших в Китае трехсторонних переговорах лидеров стран.

По словам Трампа, страны являются одними из самых могущественных держав в технологическом плане и не только.

Глава США также высказался на тему трехсторонней встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. Прошедшие переговоры Трамп назвал одним из важнейших событий за многие годы.

Ранее KP.RU сообщал, что американский госсекретарь Марко Рубио подчеркнул необходимость вести консультации между лидерами США, России и Китая на регулярной основе.