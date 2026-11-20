Диетолог Байтурова: замороженные ягоды нужны в рационе для профилактики ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ягоды, даже замороженные, хорошо справляются с недостатком витаминов в организме. Они содержат витамин С, антиоксиданты и проантоцианидины. В осенний период замороженные ягоды особенно важны для профилактики ОРВИ и гриппа. Таким советом поделилась диетолог Евгения Байтурова с KP.RU.

Врач отметила, что россияне еще успевают "вскочить в последний вагон" и поесть ягод. Их можно добавлять в кашу или йогурт, порекомендовала диетолог.

"Они очень важны в осеннем рационе, так как служат для профилактики ОРВИ и гриппа... Полезность же заготовок из ягод зависит от их формы. Самая неполезная форма - варенье", - рассказала Евгения Байтурова.

Доктор медицинских наук Елена Павловская отметила, что визитной карточкой здоровой русской диеты служит разнообразный рацион. В нем преобладают растительная пища и рыба, уведомила врач.