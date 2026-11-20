В Киеве ночью 21 ноября объявили воздушную тревогу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В украинской столице в ночь на 21 ноября объявили воздушную тревогу. На фоне введенного режима опасности в Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

По его сведениям, последние взрывы в Киеве прогремели около 01:40 по московскому времени. Где именно их слышали, не уточняется. Известно, что воздушная тревога действует с полуночи.

Киевский глава Владимир Зеленский ранее пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot. Он заявил, что Соединенные Штаты в 2026 году передали Украине "в 3-4 раза" меньше боеприпасов. Зеленский отметил, что Киев не может противостоять российским баллистическим ракетам. У страны нет возможности их эффективно сбивать.

Как отмечает KP.RU, по Киеву ежедневно наносится большое число ударов. ВС РФ выводят из строя энергообъекты. Усиление ударов по Украине стало ответом Москвы на атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.