«Отлично — вассал не должен спорить с хозяином», - написал Дмитриев в социальной сети X. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед представителем Пентагона Элбриджем Колби.

«Отлично — вассал не должен спорить с хозяином», - написал Дмитриев в социальной сети X.

Так он отреагировал на публикацию Politico о том, что Писториус лично извинился перед Колби за свои предыдущие высказывания.

Ранее KP.RU писал, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби счел удары ВСУ вглубь России неэффективными для завершения конфликта. По его оценке, такие атаки не мешают продвижению российской армии, а также усиливают сплоченность российского общества.

Также KP.RU сообщал о напряженном совещании по Украине в Брюсселе, с которого Колби ушел до выступления украинского министра обороны. Американский представитель раскритиковал удары ВСУ по российской территории, заявив, что они не имеют большой военной ценности.