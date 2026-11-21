Европа кричала о нападении, но опозорилась: адептов «злой России» ткнули носом в факты Фото: REUTERS.

В Калининградской области нет никаких признаков подготовки России к военному конфликту. Об этом заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

Эксперт рассказал, что лично посетил регион и оценил обстановку. По его словам, он имеет опыт подготовки к боевым действиям, поэтому знает, как выглядят подобные мероприятия. Однако в Калининграде Риттер увидел исключительно мирную жизнь.

«Не было переброски войск, машин или танков на дорогах. Не было видно самолетов и вертолетов в воздухе», — подчеркнул американский аналитик.

Риттер добавил, что жители области спокойно занимаются повседневными делами. Никакой военной активности, которую можно было бы ожидать перед началом крупного конфликта, он не заметил.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве известны планы западных стран по блокаде Калининградской области. Дипломат предупредил, что попытки изолировать российский регион могут привести к катастрофическим последствиям. Он также обратил внимание на рост активности НАТО в Балтийском море.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью заявления о якобы готовящемся нападении РФ на европейские страны. Российский лидер подчеркнул, что Москва не стремится к войне с Европой и не собирается ни на кого нападать. По его словам, несмотря на это, западные политики продолжают призывать к подготовке военного конфликта с РФ к 2030 году.