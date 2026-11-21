Фабрис Сорлин решил вместе с женой, что для них будет лучше растить малышей в российском государстве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Легализация однополых браков* на родине заставила многодетного аналитика из Франции Фабрис Сорлин навсегда перевезти семью в Россию. Он не желает мириться с этой пропагандой. О своем переезде сооснователь Divergence Politique рассказал в беседе с РИА Новости.

Как известно, у мужчины 10 детей. Он решил вместе с женой, что лучше для них будет растить малышей в российском государстве.

Владимир Путин и семья Сорлин в Екатерининском зале Кремля во время вручения Изабель Сорлин ордена "Мать-героиня". Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Во Франции в 2012–2013 годах проходили масштабные демонстрации против принятия закона об однополых браках*. Несмотря на протесты, правительство все равно добилось его принятия. Для меня это стало принципиальным переломным моментом», - сообщил французский аналитик.

Сорлин подчеркнул, что решился на переезд еще в 2015 году. То есть задолго до появления в России специальных виз для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Сегодня многодетный отец называет своих близких живым мостом между двумя странами и активно выступает за дружбу Москвы и Парижа.

В 2024 году Владимир Путин предоставил семье Сорлин российское гражданство Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ее хотят лишить австрийского гражданства. Причиной тому стал тот факт, что она преподает в российском вузе. Власти ее родной страны посчитали это предательством.

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