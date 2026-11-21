Бессент: Европа избегает контактов с Россией, хотя это необходимо для мира. Фото: IMAGO/Annabelle Gordon/Pool via/www.imago-images.de/Global Look Press

Европейские страны избегают контактов с Россией, хотя именно диалог с Москвой необходим для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телевизионному каналу Newsmax.

Глава американского Минфина указал, что «европейцы хотят забиться в угол», однако это позиция не может изменить ситуацию, поскольку украинский конфликт можно решить «только через взаимодействие» .

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию и продолжению переговоров. 19 ноября Владимир Путин подтвердил, что Москва готова продолжать трехсторонний диалог по Украине.

Кроме того, Путин сообщил о приглашении представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности.При этом президент отметил, что Европа ведет себя странно: с одной стороны говорит о мире, а с другой - продолжает обещать Киеву размещение своего военного контингента..