Захарова подняла на смех условия ЕС для визита в Москву. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения французских СМИ о том, что представители европейских стран готовы приехать в Москву для переговоров только при условии полноценного участия в мирном процессе.

«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее Le Figaro со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что европейские представители хотят не просто провести переговоры с Москвой, но и получить полноценное место за столом следующего раунда обсуждений с участием России, США и Украины.

Также KP.RU писал, что Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов европейской безопасности. Президент подчеркнул, что российская сторона готова выслушать позицию европейских политиков и обсудить разногласия.