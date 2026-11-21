В Харьковской области закрыли движение по Печенежской дамбе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Автомобильное движение по дамбе Печенежского водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области остановили после ночных взрывов. Об этом сообщает местное издание Kharkiv Today.

По его данным, была повреждена дорога государственного значения Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук. Для объезда аварийного участка организовали альтернативный маршрут.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве начались перебои с водой, они затронули оба берега Днепра. По данным коммунального предприятия «Киевводоканал», давление в водопроводных сетях снизилось, в отдельных домах вода могла полностью отсутствовать.

Также KP.RU писал, что движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановили после повреждений, вызванных атаками. Глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил, что пассажирские поезда и пригородные электрички курсируют в штатном режиме.