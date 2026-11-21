Nordwind: багаж туристов не доставили из-за превышения загрузки самолета Фото: Александр ГЛУЗ.

21 ноября авиакомпания Nordwind не отправила часть багажа пассажиров рейса N4-753 из Казани в Новокузнецк из-за превышения предельной коммерческой загрузки самолета. Об этом перевозчик сообщил в своем канале в MAX.

Ранее стало известно, что более 100 пассажиров пожаловались на то, что их багаж не долетел до Новокузнецка. Многие из них направлялись на открытие горнолыжного курорта Шерегеш.

После инцидента с багажом Nordwind пообещала доставить оставленные в Казани вещи в течение суток. Авиакомпания сообщила, что вместе с аэропортом Казани организует отправку недоставленного багажа другим лайнером. Для уточнения информации о его транспортировке пассажиры могут обратиться в справочную службу аэропорта города Новокузнецк.