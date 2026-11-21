Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
Финские пограничники выдвинулись к судну, подвергшемуся атаке в нейтральных водах Финского залива. Об этом сообщило Министерство обороны государства.
По данным ведомства, власти Хельсинки оперативно отреагировали на инцидент и направили команду к грузовому кораблю. Они хотят выяснить обстоятельства произошедшего.
«Средства пограничной охраны направляются на место», - сказано в сообщении ведомства.
Как ранее писал сайт KP.RU, все произошло днем в субботу, 21 ноября. В тот момент два беспилотника напали на грузовое судно, которое должно было дойти до Калининграда. Его атаковали всего в трех морских милях от границы Российской Федерации. Главы Ленинградской и Калининградской областей держат ситуацию на особом контроле. К членам экипажа уже выдвинулись спасатели.