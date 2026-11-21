Дмитриев: Путин и Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности.

«Президент Путин и президент Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности — веру, семью, суверенитет, надежные границы, закон и порядок», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, президенты России и США выступают против политики открытых границ и попустительства преступности. Отстаивание этих принципов российским и американским лидерами глава РФПИ назвал «битвой света и тьмы».

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о близости взглядов с Дональдом Трампом в вопросе цивилизационных ценностей после переговоров в китайском Шэньчжэне. Президент отметил, что у двух лидеров есть точки соприкосновения в вопросах ценностных ориентиров.

Также KP.RU писал, что Владимир Путин выразил надежду на продолжение трехсторонних встреч с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По словам российского лидера, такие контакты могут проходить и в других форматах.