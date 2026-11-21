Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Рыночная капитализация Nvidia упала на $1,04 трлн после ухода Дженсена Хуанга с поста гендиректора. Об этом сообщает портал Business Insider.

11 ноября Nvidia стоила $173,73 за акцию, капитализация — $4,2 трлн. К концу недели акции упали до $128, капитализация снизилась до $3,14 трлн — это минус 25% за неделю. 12 ноября Хуанг ушел с поста главы Nvidia и покинул совет директоров из-за скандала о его связях с женщиной. Якобы его возлюбленная подозревалась в шпионаже на Китай. МИД КНР назвал эти обвинения клеветой. Совет директоров Nvidia решил не возвращать Хуанга на должность.

Ранее KP.RU рассказал, что позже раскрылись другие неприятные подробности руководства Хуанга. Отмечается, что предприниматель откровенно издевался над сотрудниками. Неподобающее поведение руководителя были доказаны, он превращал издевательства в настоящую рутину.

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