Кибератака на сайт МИД Австрии раскрыла служебные контакты дипломатов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Злоумышленники получили доступ к служебным контактным данным сотрудников Министерства иностранных дел Австрии в результате кибератаки на сайт ведомства. Об этом 21 ноября сообщило агентство APA со ссылкой на заявление министерства.

Несанкционированный доступ к ресурсу, который обслуживает внешний подрядчик, произошел в ночь с 12 на 13 ноября — одновременно с глобальным сбоем в работе систем Microsoft. В ведомстве обнаружили вмешательство 13 ноября и сразу его пресекли.

Проверка экспертной группы показала, что злоумышленники просмотрели записи с именами и рабочими контактами сотрудников центрального аппарата МИД, а также австрийских дипломатических представительств за рубежом. В министерстве заявили, что совместно с подрядчиком приняли меры для предотвращения повторного доступа.

Также KP.RU сообщал, что хакеры попытались получить доступ к базе данных Национального центра информации о преступлениях ФБР. Это уже вторая за последнее время попытка взлома систем бюро.

Кроме того, хакерская атака затронула Министерство сельского хозяйства США. Из-за сбоя части внутренних систем сотрудники ведомства потеряли доступ к сервисам, связанным с проверкой заявок фермеров на кредиты и господдержку.