Армия РФ поразила электроподстанцию в Виннице, обеспечивавшую работу ВПК Украины Фото: REUTERS.

Российские военные поразили электроподстанцию напряжением 110 кВ в Виннице. Объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности, сообщили 21 ноября, в субботу, в Минобороны России.

Как передает российское военное ведомство, удар армии РФ по энергетической инфраструктуре был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

В тот же день российское военное ведомство сообщило об ударе по морскому судну, задействованному в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Днем ранее российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Черниговской и Львовской областях, а также по теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области. Они снабжали электричеством предприятия украинского ВПК и военные объекты.