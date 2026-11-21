Прокуратура проверяет авиарейс Казань-Новокузнецк из-за недоставки части багажа Фото: Александр ГЛУЗ.

Транспортная прокуратура Татарстана организовала проверку после сообщений о том, что часть пассажиров рейса Казань-Новокузнецк не получила багаж. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит, соблюдались ли права пассажиров авиарейса N4-753. Если в ходе проверки выявят нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Ранее KP.RU сообщал, что более 100 пассажиров прибыли в аэропорт Новокузнецка из Казани без чемоданов. Многие из них направлялись на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, а перевозчик пообещал доставить оставленные вещи в течение суток.

Авиакомпания Nordwind объяснила недоставку багажа превышением предельной коммерческой загрузки самолета. По данным перевозчика, вещи пассажиров должны отправить в Новокузнецк другим самолетом.

Роспотребнадзор Кемеровской области взял на контроль ситуацию с багажом пассажиров рейса Nordwind N4-753.