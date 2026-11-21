Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже: чего они хотят Фото: REUTERS.

В Париже прошла акция протеста против повышения цен, в которой приняли участие 21,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на сообщение от полиции.

Протестный марш от площади Республики до площади Нации прошел без инцидентов. Однако в других районах столицы были замечены группы людей в масках, пытавшиеся организовать несанкционированные шествия. Такие данные озвучили в префектуре.

Массовые протесты во Франции начались в сентябре из-за плохого состояния школ, перегруженного расписания и нехватки педагогов. В октябре к протестующим студентам присоединились профсоюзы. Также митинги протеста развернулись и в других европейских государствах.

Ранее KP.RU рассказал, что европолитики не хотят замечать свои провалы в управлении и проблемы в странах. Вместо этого они призывают продолжать давление на Россию и хотят спонсировать Украину.