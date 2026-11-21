Правительство Калининградской области назвало фейком фото взрыва в Балтийске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Фотография с изображением якобы произошедшего взрыва в Балтийске, распространяемая в соцсетях, оказалась фальшивой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

"В сети распространялся снимок с якобы случившимся взрывом в Балтийске. Фотография не имеет отношения к региону", - уточнили в правительстве для ТАСС.

Ранее в Калининградской области сработала воздушная тревога. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что поводом стал подозрительный объект, обнаруженный со стороны Литвы.

Как писал KP.RU, два дрона атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что оно проплывало в нейтральных водах Финского залива. Инцидент произошел в трех морских милях от границы России.