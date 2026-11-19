Ушаков: Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и двусторонние отношения Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе встречи на полях АТЭС украинский конфликт и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Можно сказать, уточнил представитель Кремля, что тема Украины была основной на встрече Путина и Трампа.

Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что у него сложились «отличные отношения» с главой российского государства, назвав его своим другом и отметил, что рад его видеть.

Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Главы двух государств поприветствовали друг друга рукопожатием.

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